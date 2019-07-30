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Elazığ'da terör operasyonu: 8 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 12:22 | Son Güncelleme

Elazığ'da terör operasyonu: 8 gözaltı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, kent merkezi ile Karakoçan ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde "yasama organı" konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi'nde (DTK) yer aldıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Elazığ operasyon

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