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Elazığ'da terör propagandası şüphelileri adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 15:46 | Son Güncelleme

ELAZIĞ’da sosyal medyadan örgütsel yazı, fotoğraf ve video paylaşarak terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi, adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da terör propagandası şüphelileri adliyede

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da sosyal medyadan örgütsel yazı, fotoğraf ve video paylaşarak terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi, adliyeye sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım siteleri üzerinden örgütsel yazı, fotoğraf ve video paylaşarak terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada Elazığ merkez ve Karakoçan ilçesinde 6 şüpheli tespit edildi. Şüpheli 6 kişi düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri tamamlanan 6 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da terör propagandası şüphelileri adliyede

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