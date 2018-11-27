Elazığ'da terör propagandasına 4 gözaltı

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım siteleri üzerinden örgütsel yazı, fotoğraf ve video paylaşarak terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini belirledikleri şüphelilerin merkez ve Karakoçan ilçesindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda evlerinde arama da yapılan isimleri açıklanmayan 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

