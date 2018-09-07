HABER

Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 20:59 | Son Güncelleme

Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kovancılar ilçesine bağlı Yarımca köyü mevkisinde Ramazan B. idaresindeki 23 K 2503 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Elektrik direğine çarptıktan sonra duran otomobilde bulanan aynı aileden Sevim B. olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobilde sıkışan sürücü Ramazan B. ile Kadriye B. itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Elazığ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

PARTNERVücudunu gören inanamıyor! Yaşına inanamayacaksınızVücudunu gören inanamıyor! Yaşına inanamayacaksınız
Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!
MHP'li Yaşar Yıldırım'dan, 30 büyükşehirde 'ittifak' sinyaliMHP'li Yaşar Yıldırım'dan, 30 büyükşehirde 'ittifak' sinyali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

14 yaşındaki kızdan tüyler ürperten iddia! 'Babam bana zorla...'

14 yaşındaki kızdan tüyler ürperten iddia! 'Babam bana zorla...'

Suriye'de savaştan kaçan mülteciler Türkiye sınırındaki duvarı merdiven dayayıp aştı!

Suriye'de savaştan kaçan mülteciler Türkiye sınırındaki duvarı merdiven dayayıp aştı!

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Yeni imajı İsmail YK'ya benzetilen Burak Özçivit sinirlendi

Yeni imajı İsmail YK'ya benzetilen Burak Özçivit sinirlendi

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

Şişli'de banka soygunu! Silah sesleri duyuldu

Şişli'de banka soygunu! Silah sesleri duyuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK açıkladı! Üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

TSK açıkladı! Üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

CHP Afyonkarahisar İl Yönetimi toplu olarak istifa etti

CHP Afyonkarahisar İl Yönetimi toplu olarak istifa etti

Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!

Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!

MHP'li Yaşar Yıldırım'dan, 30 büyükşehirde 'ittifak' sinyali

MHP'li Yaşar Yıldırım'dan, 30 büyükşehirde 'ittifak' sinyali

AKM'de Diyarbakır Tanıtım Günleri'ni ziyaret eden Süleyman Soylu türkü söyledi, vatandaşlar zılgıtlarla eşlik etti!

AKM'de Diyarbakır Tanıtım Günleri'ni ziyaret eden Süleyman Soylu türkü söyledi, vatandaşlar zılgıtlarla eşlik etti!

Bakan Murat Kurum açıkladı: İzmir, Foça'da denize akaryakıt boşaltan gemi tespit edildi!

Bakan Murat Kurum açıkladı: İzmir, Foça'da denize akaryakıt boşaltan gemi tespit edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.