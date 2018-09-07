Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kovancılar ilçesine bağlı Yarımca köyü mevkisinde Ramazan B. idaresindeki 23 K 2503 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Elektrik direğine çarptıktan sonra duran otomobilde bulanan aynı aileden Sevim B. olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobilde sıkışan sürücü Ramazan B. ile Kadriye B. itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Elazığ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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