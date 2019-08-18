HABER

Elazığ'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 15:57 | Son Güncelleme

Kovancılar ilçesinde duvara çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde duvara çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ömer Pamukbakar idaresindeki 23 DC 199 plakalı hafif ticari araç, Tepebağ mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje ardından yol kenarındaki duvara çarptı.

Kazada Çiçek Pamukbakar (67) olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kıbrıs'ta 'Maraş' gerilimi! Kıbrıs'ta 'Maraş' gerilimi!
'Pes' dedirten görüntü! Polise bile direndi'Pes' dedirten görüntü! Polise bile direndi
Ovit Yaylası'nda en iyi mıhlama yapmak için yarıştılarOvit Yaylası'nda en iyi mıhlama yapmak için yarıştılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 ölü 4 yaralı Elazığ trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Büyük vefasızlık! Kimse gelmedi

Büyük vefasızlık! Kimse gelmedi

Poşet içinde yeni doğmuş bebek cesedi kıyıya vurdu

Poşet içinde yeni doğmuş bebek cesedi kıyıya vurdu

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

Asker alarma geçti! Ateş altına alındı

Asker alarma geçti! Ateş altına alındı

Milli futbolcumuz hastaneye kaldırıldı

Milli futbolcumuz hastaneye kaldırıldı

İmamoğlu'ndan 'tatil' eleştirilerine yanıt

İmamoğlu'ndan 'tatil' eleştirilerine yanıt

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenler Otogarı’nda 'taksi' tartışması!

'Pes' dedirten görüntü! Polise bile direndi

Şişli'de kaldırımda yürüyen kadının üstüne kartonpiyer parçası düştü

Yer: Şişli! Ölümden döndü

Metin Feyzioğlu'ndan 'adli yıl açılışı' açıklaması

Feyzioğlu'ndan 'adli yıl açılışı' açıklaması

Atatürk Barajı Gölü'ne giren 2 kişi kayboldu

Vatandaşlar haber verdi! Jandarma ve polis onları arıyor

Su baskınının yaşandığı Eminönü'nde temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyor

Felaketin ardından Eminönü'nde son durum

YPG'li terörist, 'oyuncak ayı'lı bombayı orada patlatacakmış

Her şeyi itiraf etti! Hedefinde orası varmış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.