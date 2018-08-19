Elazığ'da trafik kazası: 3 ölü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Feysel Başar yönetimindeki 34 VL 9789 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl karayolu Kovancılar ilçesi Saraybahçe köyü mevkisinde, park halindeki 21 BB 019 plakalı tıra çarptı.

Kazada, sürücü Başar ile araçta bulunan bir kişi olay yerinde, bir kişi de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

