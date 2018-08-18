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Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 16:59 | Son Güncelleme

Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yusuf Çimen yönetimindeki kavun yüklü 23 HY 086 plakalı kamyonet, Elazığ Bingöl karayolu 17. kilometresi Mollakendi mevkisinde, Remzi Tok'un kullandığı 23 BG 426 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, yaralanan sürücüler Çimen ve Tok ile kimliği öğrenilemeyen 1 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Elazığ trafik kazası

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