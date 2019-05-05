Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Talip Güler'in kullandığı 23 BE 087 plakalı otomobil, Elazığ Belediye binası önünde, Engin Şahin yönetimindeki 23 HK 859 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan Güler iradesindeki otomobil, refüjdeki çarptığı ağacı devirdi. Devrilen ağaç ise karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 23 HK 430 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Kazada, sürücüler Güler ile Şahin ağır yaralanırken, üzerine ağaç devrilen otomobilin sürücüsü ise hafif yaralandı.

Kazayı görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Bir süre çift taraflı trafiğe kapanan yol, devrilen ağaç ve kazaya karışan araçların kaldırılması ile yeniden ulaşıma açıldı.

