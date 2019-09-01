HABER

Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 00:04 | Son Güncelleme

Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rıdvan Ataç'ın kullandığı 23 BH 714 plakalı otomobil, Hazardağlı kavşağında, sürücüsünün adı belirlenemeyen 23 DE 460 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 23 DE 460 plakalı otomobil devrilerek kaldırımdaki trafik levhasına çarptı. Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavşakta bir süre aksayan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Yer: Taksim! Trafikten men edildilerYer: Taksim! Trafikten men edildiler
Balıkçılar ‘Vira Bismillah’ dediBalıkçılar ‘Vira Bismillah’ dedi
Karamürselli balıkçılar 'Vira Bismillah' dediKaramürselli balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Ve G.Saray, Radamel Falcao'yu açıkladı

Ve G.Saray, Radamel Falcao'yu açıkladı

İstanbul'da kadın cinayeti! Boynundan ve sırtından bıçaklandı

İstanbul'da kadın cinayeti! Boynundan ve sırtından bıçaklandı

Kan davası dehşetinde flaş gelişme

Kan davası dehşetinde flaş gelişme

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

Seksenler için 10 kilo verdi

Seksenler için 10 kilo verdi

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çorlu'da kanlı pusu! Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı

Çorlu'da kanlı pusu! Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 31 Ağustos 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Polisle çatışıp suçluyu hastaneden kaçırmak istediler

15 kişi gelip suçluyu kaçırmak için polisle çatıştılar

Çorlu'daki cinayetlerin şüphelisi Yalova'da yakalandı

Kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran olayda yeni gelişme

Datça açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem

Datça açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da kadın cinayeti! Boynundan ve sırtından bıçaklandı

İstanbul'da kadın cinayeti! Boynundan ve sırtından bıçaklandı

Sakarya Ticaret Borsası Başkan Vekili Ahmet Erkan öldürüldü

Ticaret Borsası Başkan Vekili öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.