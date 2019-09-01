Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rıdvan Ataç'ın kullandığı 23 BH 714 plakalı otomobil, Hazardağlı kavşağında, sürücüsünün adı belirlenemeyen 23 DE 460 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 23 DE 460 plakalı otomobil devrilerek kaldırımdaki trafik levhasına çarptı. Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavşakta bir süre aksayan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

