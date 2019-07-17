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Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 00:10 | Son Güncelleme

İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Fuat Çakmak'ın kullandığı 35 KLB 83 plakalı otomobil, Kültür Mahallesi Kültür Park kavşağında Halil İbrahim T. idaresindeki 44 BJ 368 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıların tedavisi olay yerine sevk edilen ambulanslarda yapıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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