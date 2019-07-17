Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Fuat Çakmak'ın kullandığı 35 KLB 83 plakalı otomobil, Kültür Mahallesi Kültür Park kavşağında Halil İbrahim T. idaresindeki 44 BJ 368 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralıların tedavisi olay yerine sevk edilen ambulanslarda yapıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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