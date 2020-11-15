Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

Elazığ’da minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Ulukent Mahallesi Kervan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.K. idaresindeki 23 M 0196 plakalı Volkswagen marka şehir içi yolcu minibüsü ile 23 HE 240 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olay yerinde inceleme yaptı.

