HABER

Elazığ’da trafik kazası: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 20:34 | Son Güncelleme

Elazığ’da iki aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Elazığ’da iki aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılardan biri AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Malatya, Bingöl ve Diyarbakır’ı bağlayan Elazığ Güney Çevre Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 AAG 068 plakalı otomobil sürücüsü, B.D. idaresindeki 23 AAB 880 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada her iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılardan biri araçta sıkıştı. Olay yerine UMKE, sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Elazığ’da trafik kazası: 8 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 8 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 8 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 8 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 8 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 8 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 8 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 8 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 8 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 8 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 8 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 8 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 8 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hastane önünde çatışma! Çok sayıda polis sevk edildi

Hastane önünde çatışma! Çok sayıda polis sevk edildi

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

G.Saray'dan Hasan Şaş açıklaması

G.Saray'dan Hasan Şaş açıklaması

Ayrılıklar peş peşe geldi! Veda etti

Ayrılıklar peş peşe geldi! Veda etti

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

Baraj gölünde facia! Çok acı olay

Baraj gölünde facia! Çok acı olay

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

Antalya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Minibüs ile otomobil çarpıştı! 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı! 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 yaralı

Üsküdar'da yol çöktü

Üsküdar'da yol çöktü! Şok görüntü

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.