Elazığ’da trafik kazası sonrası kavga: 3 gözaltı

Elazığ’da trafik kazası sonrası iki taraf arasında kavga çıktı. Olayda, 3 kişi gözaltına alındı.

Kaza, sokağa çıkma kısıtlama saatleri içerisinde merkeze bağlı Yeni Mahalle Kemal Şedele Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ö. idaresindeki 23 ABE 655 plakalı otomobil ile F.D. yönetimindeki 34 BHB 728 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken iki taraf arasında tartışma başladı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavga polis ekiplerinin müdahalesi ile sona ererken, 3 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

