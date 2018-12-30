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Elazığ'da traktör bayisinde yangın 

YAŞAM HABERLERİ  | 30.12.2018 15:30 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da traktör bayisinde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Elazığ'da traktör bayisinde yangın 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da traktör bayisinde çıkan yangın, hasara neden oldu.
Rüstempaşa Mahallesi'nde bulunan traktör bayisinde dün akşam saatlerinde nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan dumanları gören mahalle sakinleri olayı itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, alevlerin galeride bulunan traktörlere sıçramaması için önlem aldı. Daha sonra ekipler, alevlere su sıkarak müdahalede bulunarak yangını 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

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Elazığ'da traktör bayisinde yangın Elazığ'da traktör bayisinde yangın

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