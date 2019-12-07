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Elazığ’da traktör devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 20:43 | Son Güncelleme

Elazığ’da traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaşamını yitirdi.Kaza, Ağın ilçesine bağlı Bahadırlar köyü mevkisinde meydana geldi.

Elazığ’da traktör devrildi: 1 ölü

Elazığ’da traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaşamını yitirdi.

Kaza, Ağın ilçesine bağlı Bahadırlar köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Nuri Koçoğlu idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, bölgede etkili olan yağıştan dolayı çamurlaşan yoldan çıktı. Yoldan çıkan traktör, devrilerek tarlaya uçtu. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürerken hayatını kaybeden Koçoğlu’nun Elazığ Adliyesi’nde zabıt katibi olduğu hafta sonu nedeniyle ailesinin yanına gittiği öğrenildi.

Elazığ’da traktör devrildi: 1 ölü

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