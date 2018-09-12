Elazığ'da traktörün altında kalan kişi öldü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Baskil ilçesine bağlı Aşağı Kuluşağı köyünde Abdultalip Yalım (24) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, devrildi.

Devrilen traktörün altında kalan Yalım, ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından Fırat üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Yalım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

