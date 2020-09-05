HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elazığ’da tren kazası, traktör ikiye bölündü

Elazığ’da tren kazası, traktör ikiye bölündü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 16:29 | Son Güncelleme

Elazığ’da trenin çarptığı traktör ikiye bölündü, bir kişi ağır yaralandı.Kaza, merkeze bağlı Hankendi köyü sınırlarında kontrolsüz hemzenin geçitte meydana geldi.

Elazığ’da trenin çarptığı traktör ikiye bölündü, bir kişi ağır yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Hankendi köyü sınırlarında kontrolsüz hemzenin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarladan köye dönen Sedat Gür idaresindeki plakasız traktör, hemzeminden geçmeye çalıştığı sırada, Malatya istikametinden Diyarbakır yönüne giden yük treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle birlikte traktör ikiye bölündü.Kazada, traktör sürücüsü Gür ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kaza ile ilgili jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Gür’ün traktörü yeni aldığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSosyal medyayı yine salladı!Sosyal medyayı yine salladı!
Otel odasında şüpheli ölümOtel odasında şüpheli ölüm
Özel okullarda indirim olacak mı?Özel okullarda indirim olacak mı?
1/
En Çok Okunan Haberler
Cinsel ilişki videosu sızan ünlü futbolcunun eşinden Ronaldo itirafı
Cinsel ilişki videosu sızan ünlü futbolcunun eşinden Ronaldo itirafı
Bergen'in mezarının kafes içinde olma nedeni yürekleri yaktı
Bergen'in mezarının kafes içinde olma nedeni yürekleri yaktı
Kan donduran olay! Boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldürdü
Kan donduran olay! Boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldürdü
İl genelinde flaş karar! HES kodu olmadan girilemeyecek
İl genelinde flaş karar! HES kodu olmadan girilemeyecek
Korkutan korona uyarısı: Kış dönemini tsunami olarak görürüz
Korkutan korona uyarısı: Kış dönemini tsunami olarak görürüz
Doğruysa çok vahim! Koronadan değil ondan korkuyorlar
Doğruysa çok vahim! Koronadan değil ondan korkuyorlar
İlginizi Çekebilir
MSB duyurdu: Türkiye ve KKTC'den Akdeniz'de ortak tatbikat
MSB duyurdu: Türkiye ve KKTC'den Akdeniz'de ortak tatbikat
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
AK Partili Belediye Başkanı tutuklandı!
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar! 6 ile yeni hastaneler yapılacak
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar! 6 ile yeni hastaneler yapılacak
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Diğer Haberler
Cinsel saldırıdan hükümlü firari, 3 yıl sonra yakalandı
Cinsel saldırıdan aranıyordu! 3 yıl sonra yakalandı
İstanbul'da otel odasında şüpheli ölüm
Otel odasında şüpheli ölüm
Antalya'da sıcaklık 40 derece! Halk sahillere akın etti
Böylesi az olur! Plajlara akın ettiler
Hatay Samandağ'da orman yangını! Alevler şehre yaklaştı, aracını alan yola çıktı
Alevler şehre yaklaştı, aracını alan bölgeyi terk ediyor
Sakarya'da 'Kürt kökenli işçilere saldırı' iddiasında yeni gelişme! O anları anlattı
'Kürt kökenli işçilere saldırı' iddiasında yeni gelişme!
Gazeteci Erbil Tuşalp hayatını kaybetti (Erbil Tuşalp kimdir?)
Gazeteci Erbil Tuşalp hayatını kaybetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.