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Elazığ’da "TÜBİTAK Ortaokul Araştırma Projeleri Final Yarışması" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 17:53 | Son Güncelleme

13’üncü TÜBİTAK ortaokul öğrencileri araştırma projeleri final yarışması, birçok ilden öğrencilerin katılımıyla Elazığ’da Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.TÜBİTAK tarafından düzenlenen 13’üncü ortaokul öğrencileri araştırma projelerinin final yarışması Elazığ’da Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde bugün başladı.

13’üncü TÜBİTAK ortaokul öğrencileri araştırma projeleri final yarışması, birçok ilden öğrencilerin katılımıyla Elazığ’da Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde başladı.
TÜBİTAK tarafından düzenlenen 13’üncü ortaokul öğrencileri araştırma projelerinin final yarışması Elazığ’da Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde bugün başladı. Türkiye genelinde TÜBİTAK koordinatörlüğünde 12 bölgede gerçekleştirilen yarışmaya toplamda 16 bin 373 öğrenci katıldı. Bölgelerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda derece alan projeler finale kalmayı hak kazandı. Bugün FÜ Çok Amaçlı Spor Salonu’nda yapılan ‘13. TÜBİTAK Ortaokul Araştırma Projeleri Yarışması’ final sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Final sergisinin açılışına, TÜBİTAK Yarışmalar Grubu Koordinatörü Müjdat Engin, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Dermirdağ, Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk, öğrenciler ile öğretmenler katıldı. 500’ü öğrenci 750 katılımcının yer aldığı yarışmada bin 200 projeden finale kalan 180 proje dereceye girmek için değerlendirmelere başlandı.
Türkiye genelinde yarışmaya 16 bin 373 öğrencinin katıldığını belirten TÜBİTAK Yarışmalar Grubu Koordinatörü Müjdat Engin, “TÜBİTAK ortaokul öğrencileri araştırma projeleri yarışmaları gençlerimize erken yaştan itibaren bilimsel bakış açısı ve araştırma kültürü kazandırmayı amaç edinmiş, bu uğurda her yıl artan sayıda başvuruyla bu program başarıyla yürütmektedir. Özellikle 2023 hedefleri doğrultusunda Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında stratejik hedeflere ulaşmamızın temelinde bilim ve teknoloji olduğuna inanıyor bununda temelinde ise nitelikli insan yani öğrencilerimizin, gençlerimizin ve bilim dünyamızdaki tüm insanlarımızın niteliği olduğuna inandığımız için bu yarışmaları çok çok önemsiyoruz. Ülkemizin geleceği açısından kritik bir misyon haline getirdiğine inanıyoruz. 12 bin 85 proje başvurusu aldığımız yarışmada 8 bin 840 kız öğrencimiz 7 bin 523 erkek öğrencimiz olmak üzere toplam 16 bin 373 öğrencimiz bu sürece dahi olmuş. Araştırma kültürünün edinmiş bilim insanlarımız olarak görüyoruz ve bunları şimdiden tebrik ediyoruz. Proje yarışmalarında ön değerlendirmeyi geçen tüm öğrencilerimiz bölge sergilerinde 12 bölge koordinatörlüğümüzün il merkezlerinde yapılan final sergisine davet edilmektedir. Burada 180 proje mevcut. Yarın jüri değerlendirmesi olacak, derece alsın veya almasın öğrencilerimiz, bu yarışmanın kazananı olarak görüyor şimdiden kendilerini tebrik ediyorum” dedi.
Bilimsel çalışmaların önemine vurgu yapan FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, “Dünyanın 20 ekonomisi arasına girmek istiyorsak, bilimsel çalışmalar, önemlidir. Bilimsel ARGE çalışmaları sonucunda çıkan ürünler ile katma değerli ürünlerin kendi tarafımızdan üretilmesi, oluşturulacak pazarlar ile ithal eden ülke değil, ihraç eden ülke olma açısından önemlidir. Final müsabakasına kalan 180 civarında projenin finalistleri gençleri tebrik ediyorum. 4 günlük sergi aşaması ve değerlendirme sonucu birileri dereceye girecek. Buraya gelen her proje birinciliği hak etmiş projelerdir” ifadelerini kullandı.
Öğrenciler yaptıkları projeler hakkında bilgiler de verdi.

Elazığ’da "TÜBİTAK Ortaokul Araştırma Projeleri Final Yarışması" başladı

Elazığ’da "TÜBİTAK Ortaokul Araştırma Projeleri Final Yarışması" başladı

Elazığ’da "TÜBİTAK Ortaokul Araştırma Projeleri Final Yarışması" başladı

Elazığ’da "TÜBİTAK Ortaokul Araştırma Projeleri Final Yarışması" başladı

Elazığ’da "TÜBİTAK Ortaokul Araştırma Projeleri Final Yarışması" başladı

Elazığ’da "TÜBİTAK Ortaokul Araştırma Projeleri Final Yarışması" başladı

Elazığ’da "TÜBİTAK Ortaokul Araştırma Projeleri Final Yarışması" başladı

Elazığ’da "TÜBİTAK Ortaokul Araştırma Projeleri Final Yarışması" başladı

Elazığ’da "TÜBİTAK Ortaokul Araştırma Projeleri Final Yarışması" başladı

Elazığ’da "TÜBİTAK Ortaokul Araştırma Projeleri Final Yarışması" başladı

Elazığ’da "TÜBİTAK Ortaokul Araştırma Projeleri Final Yarışması" başladı

Elazığ’da "TÜBİTAK Ortaokul Araştırma Projeleri Final Yarışması" başladı

Elazığ’da "TÜBİTAK Ortaokul Araştırma Projeleri Final Yarışması" başladı

Elazığ’da "TÜBİTAK Ortaokul Araştırma Projeleri Final Yarışması" başladı

Elazığ’da "TÜBİTAK Ortaokul Araştırma Projeleri Final Yarışması" başladı

Elazığ’da "TÜBİTAK Ortaokul Araştırma Projeleri Final Yarışması" başladı

Elazığ’da "TÜBİTAK Ortaokul Araştırma Projeleri Final Yarışması" başladı

Elazığ’da "TÜBİTAK Ortaokul Araştırma Projeleri Final Yarışması" başladı

Elazığ’da "TÜBİTAK Ortaokul Araştırma Projeleri Final Yarışması" başladı

Elazığ’da "TÜBİTAK Ortaokul Araştırma Projeleri Final Yarışması" başladı

Elazığ’da "TÜBİTAK Ortaokul Araştırma Projeleri Final Yarışması" başladı

Elazığ’da "TÜBİTAK Ortaokul Araştırma Projeleri Final Yarışması" başladı

Elazığ’da "TÜBİTAK Ortaokul Araştırma Projeleri Final Yarışması" başladı
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