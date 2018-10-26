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Elazığ'da tutuklu Alman'a 6 yıl 3 ay hapis cezası

26.10.2018 14:47 | Son Güncelleme

Türkiye’de tutuklu bulunan Alman vatandaşı Patrick K.

Elazığ'da tutuklu Alman'a 6 yıl 3 ay hapis cezası

terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Alman Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili açıklama yaptı.Elazığ'da tutuklu bulunan Alman vatandaşı Patrick K.'nın "terör örgütüne üye olmak" suçundan Şırnak'ta yargılandığı davada suçlu bulunduğu ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildiği bildirildi.

Şırnak'taki duruşmaya video-konferans aracılığı ile katılan Patrick K.'nın avukatı Hüseyin Bilgin, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, müvekkilinin yasak askeri bir bölgeye girdiği için de ayrıca 1 yıl 8 ay hapis cezası aldığını, ancak bu cezasının ertelendiğini açıkladı.

Terör örgütü üyeliği suçlamasını ise kabul etmediklerini belirten Bilgin, müvekkilinin üzgün olduğunu ve karara itiraz edeceklerini belirtti.

Alman Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "Türk yargısının kararıdır" denilerek Patrick K.'ya konsolosluk hizmetlerinin sunulmaya devam edileceği belirtildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Patrick K. ve Türk avukatlarının Türk yasaları uyarınca eldeki hukuki seçenekleri değerlendireceklerini varsayıyoruz" dedi.

İddianamede YPG bağlantısından bahsediliyor

Yaklaşık 8 aydır cezaevindeki 29 yaşındaki Patrick K.‘nın 4 Mart'ta Şırnak'ın Silopi ilçesinde askeri yasak bölgede gözaltına alındığı duyurulmuştu.

İddianamede Patrick K.'ya, Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren ve PKK'nın uzantısı olarak görülen YPG üyesi olduğu suçlaması yöneltiliyor. Patrick K.'nın YPG ile bağlantısına dair bir e-posta bulunduğuna da işaret ediliyor. İddianamede, Patrick K.‘nın YPG ile iletişime geçtiği ve söz konusu e-postada İngilizce olarak "Sizin için savaşacağım" ifadelerinin yer aldığı savunuluyor.

dpa/SÖ,BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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