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Elazığ'da üniversite öğrencisi bayrağa hakaretten gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 14:37 | Son Güncelleme

Elazığ'da üniversite öğrencisi bayrağa hakaretten gözaltına alındı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir üniversite öğrencisi, Türk bayrağına hareket ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, akşam Gazi Caddesi'ndeki 50'ler Çarşısı civarında Fırat Üniversitesi öğrencisi F.S'nin Türk bayrağına hakaret ettiği, çevredeki vatandaşların da şahsa tepki gösterdiği belirtildi.

Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı üzerine şüphelinin olay yerine giden polis ekibince gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği kaydedildi.

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