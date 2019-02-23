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Elazığ'da uyuşturucu operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 18:05 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik şehirler arası otobüs terminalinde uygulama yaptı.

Uygulamada şüpheli hareketler sergileyen R.A'nın yapılan üst aramasında 314 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen R.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen S.K. ikametinde gözaltına alındı.

İkamette yapılan aramada esrar bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ operasyon uyuşturucu

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