Elazığ'da uyuşturucu operasyonları

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden firari olduğu belirlenen 1'i cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çarşı Mahallesi'nde görevli bekçiler, devriye sırasında şüphe üzerine H.Ş'yi durdurdu.

Yapılan üst aramasında üzerinde toz esrar bulunan H.Ş'nin, cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte uyuşturucu ticareti, kullanımı ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan 4 kişinin yapılan üst aramasında 27 uyuşturucu nitelikte hap, 13 fişek esrar ve bir miktar metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

