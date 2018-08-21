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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 18:35 | Son Güncelleme

Elazığ'da düzenlenen operasyonda 99 sentetik uyuşturucu hap ile esrar ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

İcadiye Mahallesi'ndeki metruk bir binada şüpheli 4 kişinin üst aramasında bir miktar esrar ile 6 adet sentetik uyuşturucu hap bulundu.

Binada yapılan aramada ise 93 adet sentetik uyuşturucu hap, 800 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ uyuşturucu operasyonu

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