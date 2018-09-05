Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Maden ilçesinde bir otomobilde 5 kilo 330 gram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Naldöken jandarma korucu noktasına yaklaşan ve içerisinde iki kişinin bulunduğu bir otomobilin aniden Maden istikametine dönüş yaptığını fark eden jandarma ekipleri, söz konusu aracı takibe başladı.
Yaşanan kovalamaca sonucunda durdurulan otomobilde yapılan aramada poşet içerisinde 5 kilo 330 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.
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