Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Arıcak ilçesinde otomobilde yapılan aramada 22 kilogram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Arıcak'tan şehir merkezindeki "torbacı" diye tabir edilen satıcılara uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe başladıkları otomobili ilçe girişinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada 22 kilogram esrar ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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