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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 13:33 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 17 şüpheliden biri tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen bazı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 17 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonda, 217 uyuşturucu nitelikte hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan zanlılardan biri tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ operasyon uyuşturucu

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