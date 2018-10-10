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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 23:07 | Son Güncelleme

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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