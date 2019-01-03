Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı, satışı ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada, Elazığ-Bingöl kara yolunda şüpheli bir aracı durdurmak istedi.
Araçtakilerden birinin elindeki poşetle yaya, diğerinin ise araçla kaçmaya çalışması üzerine ekipler şüphelileri takibe aldı.
Kısa süreli kovalamacanın ardından ekipler 2 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin elindeki poşette 3 kilogram kubar esrar, evlerinde yapılan aramada ise pompalı tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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