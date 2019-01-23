Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu madde kullanımı, sevkıyatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si ise serbest bırakıldı.

Operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

