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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 14:59 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte uyuşturucu kullanımı, sevkiyatı ve satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapan ekipler araçta gizlenmiş 638 uyuşturucu hap ele geçirdi. Araçta bulunan şüpheliler S.Ö.K. ve K.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Elazığ uyuşturucu

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