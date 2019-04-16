Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu sevkiyatı, satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda kent merkezinde, şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapan ekipler, otomobilde bulunan M.Ç'nin üzerinde 2 gram, araçta ise 800 gram esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili M.Ç. ile otomobildeki G.Ç. ve A.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

