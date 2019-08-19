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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 18:24 | Son Güncelleme

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üstlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 30 gram esrar, bir miktar metamfetamin ve 12 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Elazığ uyuşturucu operasyonu

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