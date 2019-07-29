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Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 12:09 | Son Güncelleme

Elazığ polisinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu sattığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Elazığ polisinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu sattığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışması sırasında şüpheli görülen 4 şahıstan biri, elindeki poşeti park halindeki aracın altına attı. Bunun üzerine durdurulan şahısların üst aramalarında ve poşet içerisinde toplam 64 gram 11 adet satışa hazır fişek halinde esrar maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan, diğer 2 şüpheli N.P. ve S.Ö. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmaktan işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan 2 şüpheli uyuşturucu madde ticareti suçundan adliyeye sevk edildi.

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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