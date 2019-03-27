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Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 11:37 | Son Güncelleme

Elazığ polisi tarafından şüpheli bir araca düzenlenen operasyonda 1 kilo 415 gram esrar ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda il merkezinde şüpheli bir aracı tespit ederek operasyon düzenledi.

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Elazığ polisi tarafından şüpheli bir araca düzenlenen operasyonda 1 kilo 415 gram esrar ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda il merkezinde şüpheli bir aracı tespit ederek operasyon düzenledi. Durdurulan araçta arama yapan polis, bagaj kısmına zulalanmış iki ayrı paket içerisinde toplam 1 kilo 340 gram kubar esrar ele geçirdi. Araç içerisinde bulunan K.E., A.B. ve F.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheli F.G.’nin üst aramasında da 75 gram esrar bulundu. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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