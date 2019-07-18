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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 22:51 | Son Güncelleme

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte meydana gelebilecek uyuşturucu kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yapan ekipler, 4 gram metamfetamin, 5 gram eroin, 0,41 gram kokain, 21 uyuşturucu hap, bir miktar esrar ile uyuşturucu içiminde kullanılan cam tüp ele geçirdi.

Ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 450 liraya el koyan ekipler, araçta bulunan A.A, M.M. ve M.G.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ uyuşturucu

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