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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 14:23 | Son Güncelleme

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce gerçekleştirilen uygulamada şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 5,7 gram esrar ele geçirildi.

Araçta bulunan B.Y, E.O, Z.Y. ve Y.B gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ uyuşturucu operasyonu

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