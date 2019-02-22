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Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 11:20 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, il ve ilçe jandarma komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, il ve ilçe jandarma komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında, Palu-Arıcak yolunda belirlenen bir araca operasyon yapıldı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 12 kilogram da esrar ele geçirildi. Çalışmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerle bağlantılı 4 şahıs daha tespit etti. Bu şahıslar da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Jandarmada ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı, 3’ü tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

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