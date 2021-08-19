Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, salça kutusu ve kahve poşetinde uyuşturucu ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında E.U, A.K, S.I, Y.A. ve C.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Uyuşturucu tacirlerinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, E.U'nun kullandığı otomobili takip ederek jandarma yol kontrol noktasında durdurdu.

Narkotik köpeği Mişa yardımıyla araçta yapılan aramada salça kutusu ve kahve poşeti içerisinde 755 gram kubar esrar ele geçirildi. Yakalanan diğer şüphelilerin yapılan üst aramasında ise 60 gram metamfetamin ele geçti.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

