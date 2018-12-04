Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar esrar ile ruhsatsız 3 tabanca ve tüfek ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma yaptı. Ekipler, 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskın yapılan evlerde bir miktar esrar, 3 tabanca ve tüfek ele geçirdi, 6 kişi gözaltına alındı.

​Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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