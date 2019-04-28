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Elazığ'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 18:22 | Son Güncelleme

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesi ile kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Çalışmalar kapsamında, kent merkezinde durdurulan bir otomobilde arama yapan ekipler sürücü F.Ç'nin şüpheli hareketleri üzerine yaptığı detaylı üst aramasında 32 gram eroin ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Öte yandan kent merkezinde yürütülen başka bir operasyonda da şüphe üzerine durdurulan K.Y'nin yapılan üst aramasında ise iç çamaşırına gizlediği 48 gram uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Jandarma ekiplerince Kovancılar ilçesi Gülüşkür Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında yapılan uygulamada da bir yolcu otobüsünde 480 paket kaçak sigara bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Elazığ operasyon uyuşturucu

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