Elazığ'da üzerine vinç bomu düşen işçi öldü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, yol çalışması sırasında üzerine vinç bomu düşen işçi hayatını kaybetti.
Yeni Kömürhan Köprüsü Bağlantı Tüneli ve Yolu Yapım Projesi kapsamında, Velipalas mevkisinde yürütülen inşaat çalışması sırasında Muhammed Kuru'nun üzerine yük taşıyan vincin kırılan bomu düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kuru'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kuru'nun cesedi, savcılık incelemesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
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