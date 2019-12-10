HABER

Elazığ'da üzerine vinç bomu düşen işçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 17:52 | Son Güncelleme

Elazığ'da üzerine vinç bomu düşen işçi öldü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, yol çalışması sırasında üzerine vinç bomu düşen işçi hayatını kaybetti.

Yeni Kömürhan Köprüsü Bağlantı Tüneli ve Yolu Yapım Projesi kapsamında, Velipalas mevkisinde yürütülen inşaat çalışması sırasında Muhammed Kuru'nun üzerine yük taşıyan vincin kırılan bomu düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kuru'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kuru'nun cesedi, savcılık incelemesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Atlı kızaklar göle indi! Büyük heyecan Atlı kızaklar göle indi! Büyük heyecan
Trump'ın azil süreci: Temsilciler Meclisi ABD Başkanı'nı 'görevi suistimal ve kongreyi engellemekle' resmen suçladıTrump'ın azil süreci: Temsilciler Meclisi ABD Başkanı'nı 'görevi suistimal ve kongreyi engellemekle' resmen suçladı
Şehit Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu, unutulmadıŞehit Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu, unutulmadı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ iş kazası tünel inşaatı

En Çok Okunan Haberler

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Milli Savunma Bakanı Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Ataşehir'deki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Yeni gelişme

Ataşehir'deki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Yeni gelişme

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Otobüs şoföründen genç kıza iğrenç sözler!

Otobüs şoföründen genç kıza iğrenç sözler!

Erdoğan'dan 'Örnek aldığınız lider kim?' sorusuna yanıt!

Erdoğan'dan 'Örnek aldığınız lider kim?' sorusuna yanıt!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ceren'in katilinin yaraladığı polislerin ifadesi ortaya çıktı: Linç edilecekti

Türkiye'yi sarsan olayda yeni gelişme! Polislerin ifadesi ortaya çıktı

Uludağ'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarında baton bulundu

Uludağ'daki aramalarda yeni gelişme

Şehit bomba imha uzmanı Esma Çevik son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Üstçavuş Esma Çevik'e gözyaşlarıyla veda

Ceylan ailesi PKK'dan kurtarılan oğullarına kavuştu

2 ay sonra oğullarına kavuştular

Akıma kapılan MHP'li başkan ağır yaralandı

MHP'li başkan akıma kapıldı! Ağır yaralı

6 yaşındaki Mert Yağız Köksal okulda fenalaşarak hayatını kaybetti

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.