ELAZIĞ (AA) - İHH Elazığ İnsani Yardım Derneği Yetim Birimince "Veren El ile Alan Eli Buluşturma Günü" etkinliği kapsamında ihtiyaç sahibi 700 çocuk ve anneye giysi yardımı yapıldı.

Elazığ'da hayırsever bir iş adamının desteğiyle ihtiyaç sahibi kadın ve çocuklara bir mağazadan kıyafetler alındı.

Derneğin Yetim Birimi Bayan Sorumlusu Tuğba Erdoğan, dernek olarak ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin giysi ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Dünyada bu tür yardımların çoğalması gerektiğini kaydeden Erdoğan, "Ramazan gelmeden bereketini yaşıyoruz. Veren el ile alan eli buluşturuyoruz. Bir iş adamının katkılarıyla 700 çocuk ve annelerini giydiriyoruz. Mülteci, yetim ve ihtiyaç sahibi tüm ailelerimizin hepsini burada giydiriyoruz." dedi.

Erdoğan, ramazan ayında bu tür çalışmalara yoğunlaşacaklarını aktardı.

