HABER

Elazığ'da "Veren El ile Alan Eli Buluşturma Günü" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 14:07 | Son Güncelleme

İHH Elazığ İnsani Yardım Derneğince, ihtiyaç sahibi 700 çocuk ve anneye giysi yardımında bulunuldu

ELAZIĞ (AA) - İHH Elazığ İnsani Yardım Derneği Yetim Birimince "Veren El ile Alan Eli Buluşturma Günü" etkinliği kapsamında ihtiyaç sahibi 700 çocuk ve anneye giysi yardımı yapıldı.

Elazığ'da hayırsever bir iş adamının desteğiyle ihtiyaç sahibi kadın ve çocuklara bir mağazadan kıyafetler alındı.

Derneğin Yetim Birimi Bayan Sorumlusu Tuğba Erdoğan, dernek olarak ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin giysi ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Dünyada bu tür yardımların çoğalması gerektiğini kaydeden Erdoğan, "Ramazan gelmeden bereketini yaşıyoruz. Veren el ile alan eli buluşturuyoruz. Bir iş adamının katkılarıyla 700 çocuk ve annelerini giydiriyoruz. Mülteci, yetim ve ihtiyaç sahibi tüm ailelerimizin hepsini burada giydiriyoruz." dedi.

Erdoğan, ramazan ayında bu tür çalışmalara yoğunlaşacaklarını aktardı.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Van Gölü'nde kaçak avlanılan 500 kilogram inci kefali ile 350 metre ağ bulunduVan Gölü'nde kaçak avlanılan 500 kilogram inci kefali ile 350 metre ağ bulundu
Çayı en iyi demlemek için yarıştılarÇayı en iyi demlemek için yarıştılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Sınıra komando ve zırhlı araçlar sevk edildi!

Sınıra komando ve zırhlı araçlar sevk edildi!

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Kimse farketmedi

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Kimse farketmedi

Adana'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

Adana'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de büyük yangın!

İzmir'de büyük yangın!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 3 Mayıs 2019)

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 3 Mayıs 2019)

Son dakika: İstanbul Kavacık'ta yangın!

İstanbul'da korkutan yangın!

Karaman'da aileler çatıştı! Yaralılar var

Karaman'da aileler çatıştı! Yaralılar var

Ağrı'da kardeşler birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Ağrı'da kardeşler birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.