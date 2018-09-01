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Elazığ'da VIP taksi hizmeti 

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 12:54 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da hükümetin ticari araçlara getirdiği ÖTV muafiyetinden faydalanarak üst segmentte hafif ticari araç sahibi olan taksici Nuri Özen, müşterilerine VIP ulaşım hizmeti sunuyor.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da hükümetin ticari araçlara getirdiği ÖTV muafiyetinden faydalanarak üst segmentte hafif ticari araç sahibi olan taksici Nuri Özen, müşterilerine VIP ulaşım hizmeti sunuyor. 65 bin lira masraf yaptığı aracında müşterilerinin rahat etmesi için her türlü hizmeti verdiklerini söyleyen Özen, "Müşterilerimizin rahat etmesi için her türlü hizmeti düşündüm. Televizyon, su ısıtıcısı, oyun konsolu, müzik arşivi, film izleme ve her türlü sıcak soğuk içeceklerimiz bulunuyor. Öyle ki müşterimiz yolculuk esnasında şoför ile hiçbir şekilde bağı yok. Özgürce her türlü hizmeti kullanabiliyor" dedi.

Elazığ'da yaşayan 38 yaşındaki Nuri Özen Hükümetin ÖTV ile ilgili düzenlemesi sayesinde aracını yenileme imkanı buldu. Özen hafif ticari aracı satın alıp, taksi haline getirdi ve müşterilerine daha konforlu ve güvenli seyahat imkânı sunmaya başladı. Hizmet veren aracında televizyon, su ısıtıcısı,internet, oyun konsolu, geniş müzik arşivi ile müşterilerine taksi hizmeti veriyor.

Yaklaşık 10 yıldır taksicilik yaptığı ifade eden Nuri Özen, "Taksi hizmetinde müşterilerimize farklı bir hizmet vermek için bir proje düşündüm.Bu aracım da son teknolojiyi kullandım.Bütün hizmeti aracımda buluşturdum.Aracımın iç dizaynına yaklaşık 65 bin TL masraf yaptım.Devletimizin ÖTV muafiyetinden dolayı böyle bir araç yapabildim" dedi.

HER TÜRLÜ HİZMETİ DÜŞÜNDÜM

Aracın da müşterilerinin rahat etmesi için her türlü hizmeti verdiklerini söyleyen Özen, "Müşterilerimizin rahat etmesi için her türlü hizmeti düşündüm. Televizyon, su ısıtıcısı, oyun konsolu, müzik arşivi, film izleme ve her türlü sıcak, soğuk içeceklerimiz bulunuyor. Özgürce her türlü hizmeti kullanabiliyor" diye konuştu.

Nuri Özen, "Müşterilerimize evlerindeki rahatlığı taksimiz de veriyoruz. Müşterimiz yorgunsa kaliteli ve deri koltuklarımız da rahatça uyuyabiliyor. LED ışık sistemini ayarlayıp kitap okuyabiliyor" dedi.

'CUMHURBAŞKANI'NI ARACIMDA MİSAFİR ETMEK İSTİYORUM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taksicilere kaliteli hizmet verin sözünü kendine görev gördüğünü ifade eden Nuri Özen, "Cumhurbaşkanımızın sözünü dinledim. Sektörümüzdeki korsan taksiciliği bitirmek için ben de mücadele vermeye karar verdim. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız Elazığ'a geldiği zaman aracımda misafir etmek istiyorum" diye konuştu.

TAKSİMETRE DIŞINDA EK ÜCRET ALMIYORUM

Vatandaşların ilk zamanlarda fiyatın yüksek olduğunu düşünmesinden dolayı biraz tedirgin olduklarını ifade eden Özen, "Taksimetre dışında hiçbir şekilde ek bir ücret almıyorum.Bütün hizmetlerim ücretsizdir. Bundan sonra da hizmet seviyesini devamlı yükselteceğim" diye konuştu.

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