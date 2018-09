Elazığ'da VIP taksi hizmeti 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da hükümetin ticari araçlara getirdiği ÖTV muafiyetinden faydalanarak üst segmentte hafif ticari araç sahibi olan taksici Nuri Özen, müşterilerine VIP ulaşım hizmeti sunuyor. 65 bin lira masraf yaptığı aracında müşterilerinin rahat etmesi için her türlü hizmeti verdiklerini söyleyen Özen, "Müşterilerimizin rahat etmesi için her türlü hizmeti düşündüm. Televizyon, su ısıtıcısı, oyun konsolu, müzik arşivi, film izleme ve her türlü sıcak soğuk içeceklerimiz bulunuyor. Öyle ki müşterimiz yolculuk esnasında şoför ile hiçbir şekilde bağı yok. Özgürce her türlü hizmeti kullanabiliyor" dedi.

Elazığ'da yaşayan 38 yaşındaki Nuri Özen Hükümetin ÖTV ile ilgili düzenlemesi sayesinde aracını yenileme imkanı buldu. Özen hafif ticari aracı satın alıp, taksi haline getirdi ve müşterilerine daha konforlu ve güvenli seyahat imkânı sunmaya başladı. Hizmet veren aracında televizyon, su ısıtıcısı,internet, oyun konsolu, geniş müzik arşivi ile müşterilerine taksi hizmeti veriyor.