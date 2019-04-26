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Elazığ’da yabancı uyruklu öğrenciler kültürlerini tanıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 11:54 | Son Güncelleme

Elazığ’da yabancı uyruklu üniversite öğrencileri kendi kültürlerini düzenledikleri etkinlikle tanıtırken, renkli görüntüler de ortaya çıktı.Fırat Üniversitesinde 14 ülkeden öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler kendi ülkelerindeki dansları ve yemeklerini Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programla tanıttı.

Elazığ’da yabancı uyruklu üniversite öğrencileri kendi kültürlerini düzenledikleri etkinlikle tanıtırken, renkli görüntüler de ortaya çıktı.
Fırat Üniversitesinde 14 ülkeden öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler kendi ülkelerindeki dansları ve yemeklerini Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programla tanıttı. Etkinlikte kendi yörelerinin yanı sıra halaylara da eşlik eden yabancı uyruklu öğrenciler renkli görüntüler ortaya çıktı. Programa Vali Yardımcısı Uhut Emre Koyuncu, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, öğretim görevlileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Yabancı öğrencilerin kendilerinden biri olduğunu belirten Vali Yardımcısı Uhut Emre Koyuncu, “Ülkemiz yıllarca yurt dışına öğrenci gönderirken artık binlerce yabancı ülkemizde öğrenim görmektedir. Bunu gerçekten önemli ve heyecan verici bir kazanım olduğu kanaatindeyim. Ne mutlu ki sayılar 20-30’lardan binlere çıktı. Dünyada ki ülke sayısının 4’de biri kadar millet burada, bu çok hoş bir şey. Bizde bir atasözü var. Çok gezen mi bilir çok okuya mı. Bu kardeşlerimiz hem okuyor, hem de geziyorlar. Kendi kültürel kodlarını bizim kodlarımız ile birleştiriyor bir farkındalığa fırsat olarak bizlere tanımlıyorlar. Bir nevi hepimiz eğitim yolculuğu yapmış oluyoruz” dedi.
Herkesin bir ümmetin parçası olduğunu belirten Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ise “İnançlarımız farklı olsa da hepimiz Hz. Adem ile Havanın çocuklarıyız. Her şeyden önce insanız, bir toplulukta yaşamak insanın kaderidir. Mühim olan adalet ile hüküm etmek. İnsanlık ve insanlığın ortak değeri için çalışmak lazım. Ülkemiz son 20 yıldır dünyaya açıldı. Bu coğrafyalardaki siz değerli kardeşlerimize bizde üniversiteler olarak sizlere bir kapı olduk. Bu kapı olamaya vesile olmaktan dolayı mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Elazığ’da yabancı uyruklu öğrenciler kültürlerini tanıttı

Elazığ’da yabancı uyruklu öğrenciler kültürlerini tanıttı

Elazığ’da yabancı uyruklu öğrenciler kültürlerini tanıttı

Elazığ’da yabancı uyruklu öğrenciler kültürlerini tanıttı

Elazığ’da yabancı uyruklu öğrenciler kültürlerini tanıttı

Elazığ’da yabancı uyruklu öğrenciler kültürlerini tanıttı

Elazığ’da yabancı uyruklu öğrenciler kültürlerini tanıttı

Elazığ’da yabancı uyruklu öğrenciler kültürlerini tanıttı

Elazığ’da yabancı uyruklu öğrenciler kültürlerini tanıttı

Elazığ’da yabancı uyruklu öğrenciler kültürlerini tanıttı

Elazığ’da yabancı uyruklu öğrenciler kültürlerini tanıttı

Elazığ’da yabancı uyruklu öğrenciler kültürlerini tanıttı

Elazığ’da yabancı uyruklu öğrenciler kültürlerini tanıttı

Elazığ’da yabancı uyruklu öğrenciler kültürlerini tanıttı

Elazığ’da yabancı uyruklu öğrenciler kültürlerini tanıttı
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