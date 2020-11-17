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Elazığ’da yangın: 1 yaralı

17.11.2020 21:29 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da 2 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı, yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.Yangın, merkeze bağlı Yurtabaşı Beldesi Sanayi Sokakta bulunan 2 katlı binanın çatı kısmında meydana geldi.Binanın çatısında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Elazığ’da 2 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı, yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yangın, merkeze bağlı Yurtabaşı Beldesi Sanayi Sokakta bulunan 2 katlı binanın çatı kısmında meydana geldi.Binanın çatısında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine tedbir amaçlı sağlık ve jandarma ekipleri de sevk edildi. Bu sırada yangına müdahale etmek için çatıya çıkan bir kişi merdivenlerden düşerek yaralandı. Yaralanan şahıs ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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