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Elazığ’da yangın, 6 kişi hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2019 01:07 | Son Güncelleme

Elazığ’da 5 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, Üniversite Mahallesi Şirin Sokak’tan bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Elazığ’da yangın, 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Elazığ’da 5 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Üniversite Mahallesi Şirin Sokak’tan bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumanlar kısa sürede tüm binayı sardı. Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye,polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını söndürdü.
Bina sakinlerinin çoğunluğu kendi çabalarıyla binadan çıkarken, evlerinde mahsur bazı kişiler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 6 kişi ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Elazığ’da yangın, 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Elazığ’da yangın, 6 kişi hastaneye kaldırıldı

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