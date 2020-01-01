HABER
  4. Elazığ'da yeni yılın ilk bebeği 'Emir Ali' oldu

Elazığ'da yeni yılın ilk bebeği 'Emir Ali' oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 02:45 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da, yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe 'Emir Ali' ismi verildi.  Elazığ’da 2020 yılının ilk bebeği, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde saat 00.03'te dünyaya  geldi.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe 'Emir Ali' ismi verildi.
Elazığ’da 2020 yılının ilk bebeği, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde saat 00.03'te dünyaya geldi. Ömer (35) ve Meryem Yıldız (33) çiftinin 3'üncü erkek çocukları olarak dünyaya gelen bebeğe Emir Ali ismi verildi. 2 kilo 900 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeği, Elazığ Vali Vekili Mehmet Fevzi Dönmez ziyaret ederek altın taktı.
Anne Meryem Yıldız, mutlu olduğu belirterek, "Yeni doğanla birlikte 3'üncü çocuğum oldu. Yılın ilk çocuğu olduğu için Vali Bey de ziyaretimize geldi. 3'üncü çocuğumuz olduğu için de mutluyum" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Şoke etti! Tatile çıktı, bağımlı oldu Şoke etti! Tatile çıktı, bağımlı oldu
Yeni yıla görev başında girdilerYeni yıla görev başında girdiler
2020'nin ilk bebeği Cemile İkra oldu2020'nin ilk bebeği Cemile İkra oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

Eski futbolcu intihar etti

Eski futbolcu intihar etti

Amorti rakamları belli oldu

Amorti rakamları belli oldu

Ankara'da yakalandılar! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

Ankara'da yakalandılar! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

Taksim Meydanı'nda yeni yıl hareketliliği

Taksim Meydanı'nda yeni yıl hareketliliği

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yer: İstanbul! Ekipler şaşkına döndü! Broşür bile bastırmışlar!

Yer: İstanbul! Ekipler şaşkına döndü! Broşür bile bastırmışlar!

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni yılın ilk dakikasında Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı!

Yeni yılın ilk dakikasında hava saldırısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı!

Erdoğan'dan yeni yıl mesajı!

Maden işçileri yerin metrelerce altında yeni yıla girdi

Yerin metrelerce altında yeni yıla girdiler! Dilekleri bu oldu!

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

Adıyaman'da kumar operasyonu: Gözaltılar var!

Adıyaman'da kumar operasyonu: Gözaltılar var!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti!

2020 yılının ilk bebeği dünyaya geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.