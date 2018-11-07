Elazığ'da yenidoğan bebeğe anüs yapıldı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde, anüs kısmı olmadan doğan bebek, başarılı bir operasyonla yaşama tutundu. Ameliyatın gerçekleştirildiği hastanede dünyaya gelen erkek bebeğe, operasyonla anüs yapıldı.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne 29 Ekim tarihinde adı açıklanmayan bir kadın, yaptığı doğumda anüsü olmayan bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fikret Ersöz tarafından muayene edilerek, 'Anal atrezi' (anüs yokluğu) tanısı konulan bebeğin, gerekli tektik ve kontrollerin ardından ameliyat edilmesine karar verildi. Doğumdan bir gün sonra Op. Dr. Ersöz ve ekibi tarafından 'Triangle cut back anoplasty' yöntemiyle ameliyat edilen bebeğe anüs yapılarak, takip edilmek üzere Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniğine alındı.

'BEŞ BİN DOĞUMDA 1 BEBEKTE GÖRÜLÜYOR'

Bu durumun ciddi bir yaşamsal risk olduğunu belirten Op. Dr. Ersöz, "Bebeğimiz, zamanında doğmuş bir bebek olup, diğer organlarında herhangi bir anomali yoktu. Anüs açıklığı tamamen yoktu. Yeni anüs oluşturmak için bazı tetkikler yaparak operasyonu tek aşamada yapmaya karar verdik. Hastamız şuanda yenidoğan yoğun bakım ünitesinde olup tedavisi sorunsuz bir şekilde devam etmektedir. Anüste açıklık bulunmadığından dolayı, bebek dışkısını yapamaz. Bu çok az rastlanan anomalinin, doğum gerçekleşmeden önce yapılan ultrason muayeneleri esnasında fark edilmesi bazen mümkün olmayabilir. Anal atrezi, yaklaşık olarak beş bin doğumda 1 bebekte görülür ve beraberinde, böbrek, kalp, omurga, yemek borusu, el ve ayaklarda anomaliler görülebilir" dedi.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Op. Dr. Ersöz, bu ameliyatların gerçekleştirilmediği durumlarda, anüs yokluğunda bebeğin ölümü, yerleşim anomalisi olgularında ise kronik kabızlığın kaçınılmaz bir durum olduğunu ifade ederek, "Ameliyat, yapılacak işleme göre farklılık gösterir. Yerleşim anomalisi ve bağırsağın dış ortama açıklığının yakın olduğu durumlarda anüs bölgesinde gerçekleştirilecek olan işlem ile ameliyat tamamlanırken, anüsün hiç olmadığı durumlarda ise kalın bağırsağın bir bölümü sol kasık bölgesinin üst kesimine ağızlaştırılmakta, bebek gaitasını buraya yerleştirilen torbaya yapmaktadır. Hastanemizde dünyaya gelen bebeğimize yeniden anüs yaptık. Şimdi sağlık durumu iyi. Takibimiz altında" diye konuştu.

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