Elazığ'da yıkılan binanın enkazından yaralı bir kadın daha çıkarıldı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da çöken binanın enkazından yaralı çıkarılan kadın hastaneye kaldırıldı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda merkez Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki çöken binada, AFAD ve UMKE başta olmak üzere ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında, bir kadın daha yaralı çıkarıldı.

Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

