ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 2019 yılının ilk bebeğine "Bahar Mila" ismi verildi.

Canan Nursever, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde saat 00.08'de normal doğumla 3 kilo 200 gram ağırlığında ilk bebeğini dünyaya getirdi.

Baba Muhammet Nursever, bebeklerine "Bahar Mila" ismini verdiklerini belirterek, yeni yıla baba olarak girmenin heyecanını yaşadığını söyledi.

Evladının vatana ve millete hayırlı olmasını dileyen Nursever, "Allah sağlık, sıhhat ve uzun ömür versin. İlk çocuğum olduğu için çok heyecanlıyım." dedi.

Elazığ Vali Vekili Mustafa Gül, İl Sağlık Müdürü Cahit Polat ve AK Parti'nin Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları, yeni yılın ilk bebeğini hastanede ziyaret ederek ailesine hediyeler verdi.

